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Объявленный в розыск гражданин Турции экстрадирован в Казахстан

Общество Материалы 16 февраля 2024 19:17 (UTC +04:00)
Объявленный в розыск гражданин Турции экстрадирован в Казахстан

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче гражданина Турецкой Республики Фатиха Акдага, 1988 года рождения, обвиняемого в контрабанде и объявленного в международный розыск в 2021 году, было удовлетворено Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики.

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана, сообщает Trend.

Было отмечено, что Фатих Акдаг был задержан в июле 2023 года. В соответствии с международными соглашениями он передан компетентным органам Казахстана в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

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