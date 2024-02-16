Объявленный в розыск гражданин Турции экстрадирован в Казахстан

БАКУ /Trend/ - Ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче гражданина Турецкой Республики Фатиха Акдага, 1988 года рождения, обвиняемого в контрабанде и объявленного в международный розыск в 2021 году, было удовлетворено Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики.

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана, сообщает Trend.

Было отмечено, что Фатих Акдаг был задержан в июле 2023 года. В соответствии с международными соглашениями он передан компетентным органам Казахстана в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

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