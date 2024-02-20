Из Азербайджана в Украину отправлена ​​очередная гумпомощь, состоящая из электрооборудования

БАКУ /Trend/ - Из Азербайджана в Украину направлена очередная гуманитарная помощь, состоящая из электрооборудования.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

Было отмечено, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 17 июля 2023 года, последняя часть электрооборудования, предназначенного для оказания гуманитарной помощи украинскому народу Азербайджаном, сегодня отправлена из Сумгайытского технологического парка в Украину.

В гуманитарный груз, поставляемый министерством энергетики, входит более 670 тысяч метров электрических кабелей и проводов, а также 26 трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций. Товары гуманитарного назначения, перевозимые автоколонной из 25 большегрузов (TIR), направляются для поддержки восстановления устойчивого снабжения электроэнергией пострадавших территорий в связи с текущей ситуацией в Украине.

Отметим, что предыдущие части гуманитарной помощи на общую сумму 7,6 миллиона долларов США были отправлены в Украину 30 октября, 21 ноября, 8 декабря 2023 года и 11 января 2024 года. В общей сложности, в Украину караваном из 107 большегрузов было отправлено более 3,3 миллиона метров электрических кабелей и проводов, а также 72 трансформатора и комплектных трансформаторных подстанций.

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