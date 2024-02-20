Ряд полномочий министерства юстиции Азербайджана передается Судебно-правовому совету

БАКУ /Trend/ - Ряд полномочий, осуществляемых министерством юстиции Азербайджана в области организации работы судов, возложены на Судебно-правовой совет.

Как сообщает во вторник Trend, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О судах и судьях", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству и была рекомендована на рассмотрение парламента.

В соответствии с проектом, на Судебно-правовой совет возлагаются полномочия касательно проведения судебной статистики, организации делопроизводства в судах, обеспечения трудовых и социальных прав судей, принятия мер по исполнению и соблюдению трудовой дисциплины в судах, проверки состояния организации работы по этим направлениям в судах первой и апелляционной инстанций, временного возложения в случае вакантности должностей председателя и заместителя председателя в судах первой инстанции исполнения их обязанностей на одного из судей, делегирования судей судов первой инстанции с их согласия в другой суд, предоставления им отпусков, утверждения структуры и штатного расписания аппаратов этих судов.

В соответствии с другими изменениями, из закона исключается возможность обращения соответствующего органа исполнительной власти о возбуждении дисциплинарного производства в отношении судей и делегирования судей в этот орган. С согласия судей срок делегирования в Аппарат Судебно-правового совета сокращается до одного года. Кроме того, проектом предусматривается право Судебно-правового совета возбуждать дисциплинарное производство в отношении судей судов всех инстанций в установленных законом случаях без наличия какого-либо обращения.

Было предложено, чтобы изменения вступили в силу с 1 июня 2024 года.

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