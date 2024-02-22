МЧС Азербайджана о пожаре в ресторане в Баку

БАКУ /Trend/ - Пожар, возникший в ресторане, расположенном на улице Измир Ясамальского района Баку, потушен силами МЧС в короткие сроки.

Как сообщили Trend в МЧС Азербайджана, в результате пожара сгорели конструкции пристройки общей площадью 96 кв.м. на первом этаже пятиэтажного жилого дома и кровля надстройки на площади 35 кв. м недействующего ресторана. Из-за высокой температуры деформировались 2 оконные рамы трехкомнатной квартиры общей площадью 60 квадратных метров на первом этаже здания.

Остальные объекты, прилегающие помещения были защищены от огня благодаря принятым пожарными экстренным мерам.

Во время пожара никто не пострадал.