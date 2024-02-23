Массовое захоронение, обнаруженное в Ходжалы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, 21 февраля в Ходжалинскую районную прокуратуру поступила информация о массовом захоронении, обнаруженном во время земляных работ, проводимых в рамках строительно-восстановительных работ в центральной части (вблизи бывшей ковровой фабрики) освобожденного от оккупации города Ходжалы.

В пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана Trend сообщили, что отправившиеся на место, где обнаружено захоронение, специалисты Генпрокуратуры с участием сотрудников Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения, Национальной академии наук Азербайджана, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, Азербайджанского представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) провели осмотр места захоронения, были надлежащим образом изъяты обнаруженные фрагменты костей с целью проведения экспертиз и лабораторных исследований, а также выполнены другие необходимые процессуальные действия.

В результате проведенных до настоящего времени процессуальных действий было установлено, что обнаруженные на территории человеческие останки принадлежат как минимум четырем лицам (в том числе, предположительно, 1 ребенку примерно 4-5 лет), что их подвергали пыткам, связав веревками, и они были захоронены больше 25 лет назад.

В настоящее время продолжаются работы по полному исследованию места захоронения.

Представляем вниманию фотокадры с территории, где обнаружено массовое захоронение.