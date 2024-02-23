В Азербайджане изменился список научных учреждений и организаций с докторантурой

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Cписок высших учебных заведений, научных учреждений и организаций Азербайджанской Республики, в которых созданы докторантуры (адъюнктуры)".

Как сообщает Trend, соответствующее решение принял Кабинет министров.

Изменения связаны с созданием Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана. На базе подведомственного ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Азербайджанского научно-исследовательского института водных проблем и Научно-производственного объединения "Азербайджанская гидротехника и мелиорация", которые готовят докторов философии и наук, на базе подведомственного ОАО "Азерсу" Научно-исследовательского и проектного института "Sukanal", которое готовит докторов философии, созданы подведомственные Азербайджанскому государственному агентству водных ресурсов Научно-исследовательский институт водного хозяйства и мелиорации и Проектный институт водно-мелиоративного комплекса, готовящий докторов философии и наук.

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