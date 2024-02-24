Азербайджанские гимнасты Михаил Малкин и Адиль Гаджизаде вышли в финал Кубка мира в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) выступили в квалификационных соревнованиях Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Баку, сообщает в субботу Trend.

В квалификации Михаил Малкин с результатом 58.700 балла занял лидирующую позицию, Адиль Гаджизаде расположился на втором месте с результатом 57.100 балла. Тофиг Алиев занял четвёртое место, его выступление судьи оценили на 55.800 балла, Билал Гурбанов с результатом 52.000 балла занял пятое место.

По итогам квалификации Михаил Малкин и Адиль Гаджизаде вышли в финал Кубка мира. Отметим, что по регламенту соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке только два спортсмена от страны могут выйти в финал соревнований.

Напомним, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 32 стран.

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