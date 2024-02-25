Гимнаст из Китая занял первое место в программе индивидуальных прыжков на батуте на Кубке мира в Баку

БАКУ /Trend/ - Спортсмен Цзысай Ванг из Китая занял первое место в программе индивидуальных прыжков на батуте на Кубке мира в Баку, сообщает в воскресенье Trend. Его результат составил 62.160 балла.

На втором месте с результатом 61.990 балла Ланъюй Янь, представляющий Китай. Третью позицию занял Иван Литвинович (нейтральный атлет), он представил программу на 60.440 балла.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 32 стран.

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