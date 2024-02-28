Ректор UNEC находится с официальным визитом в Грузии

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с ректором UNEC профессором Адалатом Мурадовым находится с официальным визитом в Грузии.

Делегация UNEC, находящаяся с визитом в Грузии по приглашению ректора Кутаисского международного университета (КМУ) Александра Тевзадзе, провела ряд деловых встреч.

В первый день визита ректор Адалат Мурадов встретился с ректором КМУ Александром Тевзадзе. На встрече делегации UNEC была дана информация о Кутаисском международном университете. Было отмечено, что КМУ, который начал прием с 2020 года и с обучением на английском языке, ведет совместную деятельность с Мюнхенским техническим университетом Германии. Отмечалось, что основной целью открытия университета в Кутаиси было стимулирование развития данного региона. Было доведено до внимания, что большая часть педагогического состава из Германии.

Затем были обсуждены направления сотрудничества между двумя университетами, в том числе совместное открытие специальностей, обмен преподавателями и студентами, проведение исследований и создание лабораторий. В конце обсуждений был подписан Меморандум взаимопонимания.

Следующая встреча делегации, возглавляемой ректором UNEC, состоялась в Международной школе экономики Тбилиси (МШЭТ).

На встрече было отмечено, что МШЭТ была создана в 2016 году совместно с Тбилисским государственным университетом и Всемирным банком, и ведет обучение на английском языке.

Ректор Адалат Мурадов отметил, что в UNEC действует Международная школа экономики (ISE), ведущая обучение на английском языке. Он довел до внимания, что ISE является в стране факультетом брендом, имеет студентов и выпускников с высоким уровнем показателей в своей сфере.

После обсуждения направлений сотрудничества между МШЭТ и UNEC были приняты решения, полезные для каждого университета.