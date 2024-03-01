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Количество муниципалитетов в Азербайджане сократится на 2/3 - Сиявуш Новрузов

Общество Материалы 1 марта 2024 12:25 (UTC +04:00)
Количество муниципалитетов в Азербайджане сократится на 2/3 - Сиявуш Новрузов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Количество муниципалитетов в Азерабйджане сократится на 2/3.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по региональным вопросам заявил председатель комитета Сиявуш Новрузов.

По его словам, будет создана единая модель муниципалитетов, которая приведет как к увеличению земельных участков муниципалитетов, так и к улучшению их финансового положения.

"Сокращение числа муниципалитетов сыграет свою роль в решении их проблем. Мы наблюдаем, что у одного муниципалитета есть земля, у другого - вода и т.д. Объединившись, их деятельность станет более продуктивной", - подчеркнул С.Новрузов.

Председатель комитета отметил, что в качестве примера можно привести села Хыналыг, Лагич, Лаза.

"В подобных селах сформировались свои особенности, экономика и т.д. В остальных случаях муниципалитеты объединятся. Есть муниципалитеты, в которых есть вода, но нет земли. Кроме того, есть 5 сел, в которых всего одно кладбище. Поэтому, объединив муниципалитеты таких сел, будет создана единая модель", - добавил С.Новрузов.

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