В Нахчыванском центре "ASAN xidmət" стала доступна безналичная оплата коммунальных услуг

БАКУ /Trend/ - Министерство цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики осуществляет ряд мер, направленных на повышение качества всех видов услуг, предоставляемых жителям, включая почтовые, коммуникационные и транспортные услуги. В продолжение осуществляемых комплексных мер, с 4 марта 2024 года началось безналичное осуществление почтовых услуг, оказываемых подведомственным учреждением министерства - публичным юридическим лицом "Нахчыванпочт" в Нахчыванском центре "ASAN xidmət".

Как сообщили в среду Trend в министерстве, после оплаты местных муниципальных налогов, а также стоимости газа, электроэнергии, воды, связи и интернет-услуг, в соответствующую банковскую службу, расположенную в Нахчыванском центре "ASAN xidmət", представляя квитанцию, выданную банком, в окно почтовых услуг, в существующей базе регистрируются соответствующие платежи.

Отметим, что указанные платежи осуществляются по безналичной системе оплаты в соответствии с внутренними правилами центра "ASAN xidmət".

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