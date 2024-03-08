Исламофобия - горькая трагедия наших дней - Эльшад Искендеров

БАКУ /Trend/ - Исламофобия - горькая трагедия наших дней.

Как сообщает Trend, об этом сказал посол по особым поручениям министерства иностранных дел Азербайджана Эльшад Искендеров во время обсуждений на международной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку

"Мусульмане изображаются так, будто они склонны к насилию, будто они выступают против либеральных ценностей. Сама идея либерализма начинает становиться все более радикальной. Показателем этого является вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван во Франции", - сказал он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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