Создаются преграды, чтобы голос мусульманских женщин не был услышан - Зара Мохаммед

БАКУ /Trend/ - Создаются преграды, чтобы голос мусульманских женщин не был услышан.

Как сообщает Trend, об этом сказала генеральный секретарь Совета мусульман Великобритании Зара Мохаммед во время панельной дискуссии в рамках международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку.

"Наша организация настроена на устранение таких недопониманий и заблуждений. Мы верим, что сможем стать единым целым, чтобы пресечь распространение исламофобского мышления. Всему миру сегодня нужен мир. И женщины не должны быть лишены возможности внести свой вклад в это", - сказала она.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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