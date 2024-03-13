"Карабах" прыгнул выше головы" - Шахин Диниев

БАКУ /Trend/ - Мы все ожидаем успеха «Карабаха.

Как сообщает Trend, об этом İdman.biz сказал главный тренер команды «Сабаил» ​​Шахин Диниев.

Говоря о матче между "Байером" и "Карабахом" в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, он отметил, что "Карабах" прыгнул выше головы. "Чемпион Азербайджана добивается максимальных результатов в сыгранных играх и всегда радует нас своими успехами. Матч с "Байером" в Баку так же показал, что он сильный соперник. Против немцев очень сложно играть, однако "Карабах" провел успешную игру. Думаю, что "Байер" выйдет на матч с основным составом. Они не будут делать ротацию в команде, чтобы пройти этап. Нас ждет очень трудная игра на "БайАрене", и надеюсь, что наша команда покажет хороший результат и в этом матче", - сказал Диниев.

Отметим, что ответный матч между «Байером» и «Карабахом» начнется 14 марта в 00:00 по бакинскому времени на «БайАрене». Матч в Баку завершился со счетом 2:2.

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