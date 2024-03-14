Министр здравоохранения Азербайджана встретился с должностными лицами ВОЗ, входящими в переговорную группу COP29 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве здравоохранения Азербайджанской Республики состоялась встреча министра Теймура Мусаева с должностными лицами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - директором Департамента общественного здравоохранения, окружающей среды и социальных детерминантов здоровья Марией Нейрой и директором Департамента инфекционных болезней, окружающей среды и здоровья Европейского регионального бюро ВОЗ Роббом Батлером, входящими в переговорную группу COP29.

Об этом в четверг Trend сообщили в минздраве Азербайджана.

Поприветствовав гостей, Теймур Мусаев отметил, что Азербайджан тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения.

"Азербайджан придает этому сотрудничеству большое значение. За прошедший период успешно реализовано ряд совместных проектов в нашей стране и на региональном уровне",- подчеркнул министр.

Он также отметил, что Президент Ильхам Алиев придает большое значение дальнейшему расширению взаимодействий с организацией и упомянул о встрече главы государства с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом в ходе его визита в Азербайджан для участия в XI Глобальном Бакинском форуме.

Было также отмечено, что в ноябре текущего года Азербайджан примет у себя 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

"Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что принятое при единогласной поддержке международного сообщества решение о проведении в нашей стране СОР29 свидетельствует о большом доверии к Азербайджану. По словам главы государства, Азербайджан, организуя данное мероприятие, полон решимости и намерен внести вклад в процесс борьбы с изменениями климата на глобальном уровне и, успешными действиями на национальном уровне – в процесс "зеленого" перехода", - сказал Т.Мусаев.

В своем выступлении Теймур Мусаев упомянул, что регулярные встречи с руководителями соответствующих структур ВОЗ придают дополнительный импульс взаимоотношениям.

"В то же время, это способствует углублению сотрудничества между министерством здравоохранения Азербайджана и Всемирной организацией здравоохранения",- заявил министр.

В свою очередь руководители департаментов ВОЗ поблагодарили за теплый прием и высоко оценили важность, придаваемую Президентом Ильхамом Алиевым сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения. Выразив удовлетворение участием в XI Глобальном Бакинском форуме, гости отметили его прекрасную организацию.

"Главы департаментов ВОЗ также отметили, что проведение в Азербайджане СОР29 является большим достижением для Азербайджана. Было подчеркнуто, что руководимые ими структуры Всемирной организации здравоохранения готовы оказать всестороннее содействие Азербайджану в процессе председательства в СОР29 и проведения данного мероприятия.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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