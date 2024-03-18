Названо число лиц, чьи останки были обнаружены в массовых захоронениях в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Названо число лиц, чьи останки были найдены до настоящего времени в обнаруженных массовых захоронениях в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщил начальник отдела Военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев на брифинге по поводу обнаруженного в Ходжалы массового захоронения.

"В обнаруженных до нынешнего времени массовых захоронениях найдены останки 553 человек. Это лица, пропавшие без вести в I Карабахской войне", - добавил он.

Отметим, что в Ходжалы число обнаруженных останков в массовом захоронении достигло 18. На текущем этапе судебно-генетической экспертизы установлены личности 9 человек. Согласно материалам следствия, все указанные лица пропали без вести 26 февраля 1992 года на территории Ходжалинского района.

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