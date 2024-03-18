Началась реализация проекта «Поддержка развития картофельного хозяйства в Дашкесанском районе» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе и организации Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» и при поддержке Министерства сельского хозяйства Азербайджана началась реализация проекта «Поддержка развития картофельного хозяйства в Дашкесанском районе».

Основная миссия проекта заключается в содействии развитию предпринимательской экосистемы в регионе, где Общество ведет активную добычу, продвижению картофелеводства, которое является одной из традиционных отраслей сельского хозяйства Дашкесанского района, как вида предпринимательства и увеличению производства картофеля методом богарного земледелия.

К проекту привлечены фермеры – жители сел Гушчу и Зяйлик, зарегистрированные в «Электронной информационной системе сельского хозяйства» министерства, имеющие минимальный пригодный для возделывания земельный участок площадью 1 га.

15 марта 2024 года в Дашкесанском государственном центре аграрного развития Министерства сельского хозяйства в рамках проекта состоялась встреча с фермерами-картофелеводами. Основная цель встречи – информирование фермеров о проекте, обсуждение трудностей, с которыми сталкиваются владельцы хозяйств в ходе картофелеводческой деятельности, и путей их преодоления, изучение основных потребностей. Фермеры также были проинформированы о шагах, которые необходимо предпринять в направлении разработки агротехнических, агрохимических, фитосанитарных мер, борьбы с вредителями и других комплексных мероприятиях в области сохранения, восстановления, повышения плодородия и защиты почвы.

В рамках проекта предусмотрены обеспечение основных потребностей в семенах, услугах и товарах для достижения высокой урожайности на 10 га посевных площадей, организация теоретических и практических тренингов с целью совершенствования знаний и навыков участников проекта. По окончании посевного сезона 85% полученного урожая планируется передать фермерам, а 15% – будет использовано Акционерным Обществом на благотворительность.

Отметим, что социально ориентированные мероприятия, проводимые ЗАО «AzerGold» в соответствии с государственной политикой, служат развитию региона, повышению занятости населения, а также его благосостояния. Жители сел, расположенных рядом с зонами добычи, извлекают выгоду из регулярно реализуемых проектов по охране окружающей среды, в сфере образования, здравоохранения, занятости, продвижения предпринимательства и т. д.