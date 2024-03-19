Минздрав Азербайджана обратился к населению в связи с нерабочими днями на праздник Новруз

БАКУ /Trend/ - В связи с началом весеннего сезона в иммунной системе человека происходят определенные изменения.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в этот сезон наблюдается распространение инфекционных заболеваний.

"В первую очередь увеличивается количество случаев заражения гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем. Лицам с высокой температурой, симптомами поражения верхних дыхательных путей, такими, как чихание, кашель, насморк или заложенность носа, боль в горле во избежание заражения других людей, с которыми они контактируют, следует пользоваться гигиеническими средствами.

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики в целях охраны здоровья населения и предотвращения инфекций, в предстоящие нерабочие дни в связи с праздником Новруз рекомендует использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей, а также соблюдать общие гигиенические требования и другие профилактические правила. Кроме того, в этот период года для укрепления иммунной системы организма важно включать в ежедневный рацион продукты, богатые витаминами и минералами.

Не будем забывать, что наше здоровье в наших руках. Каждый гражданин должен с особой чуткостью и ответственностью относиться к своему здоровью, защищать себя и окружающих от вирусов", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!