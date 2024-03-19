Кабмин Азербайджана внес изменения в ряд постановлений в сфере предпринимательства

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в ряд постановлений в связи с исполнением закона от 9 июня 2023 года о внесении изменений в закон "О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей".

В связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление, сообщает Trend.

Согласно постановлению, в "Правила контроля за оборотом предметов с ограниченным гражданским оборотом и соблюдением его условий" были внесены следующие дополнения:

- должностное лицо (лица) уполномоченных государственных органов должны представить предпринимателю, являющемуся обладателем специального разрешения, или его уполномоченному представителю свое служебное удостоверение (вместе с удостоверением личности), копию решения о проведении проверки и выписку из единого информационного реестра о зарегистрированной проверке, проводимой в сфере предпринимательства,

- при проведении проверок предпринимателей, имеющих специальные разрешения, должностные лица соответствующих государственных органов, осуществляющие проверочные мероприятия, должны соблюдать положения статьи 4-2.2 закона "О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей",

- при проведении проверок в отношении предпринимателей, имеющих специальные разрешения, должностные лица соответствующих государственных органов, осуществляющие проверочные мероприятия, и предприниматели имеют права и обязанности, предусмотренные законом "О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей".

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