Колоритно, красочно, задорно: клуб "Оджаг Спорт" показал представление, посвященное празднику Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Новруз – один из любимых праздников в Азербайджане, он символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей весенним настроением, дарит радость и счастье. В Азербайджане Новруз отмечают с особенной торжественностью, колоритно, красочно и задорно. В преддверии праздника клуб "Оджаг Спорт" порадовал зрителей прекрасным представлением под названием "Ocağın Novruz bayramı" (Праздник Новруз Оджага), которое объединило в себе гимнастические номера, музыкальные, танцевальные композиции и увлекательную викторину, сообщает во вторник Trend.

Праздничное шоу было представлено в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе и собрало большую зрительскую аудиторию. Мероприятие посетили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов, замминистра молодежи и спорта Мариана Василева, генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде, представители спортивной общественности и многочисленные поклонники гимнастики.

Как рассказала журналистам председатель правления клуба "Оджаг Спорт" Вафа Бакарова, в представлении "Ocağın Novruz bayramı" принимают участие гимнасты, тренеры и хореографы клуба.

"Мы очень рады, что в преддверии праздника Новруз зрители пришли на наше представление. Клуб "Оджаг Спорт" традиционно проводит мероприятия, посвящённые праздникам. В прошлом году мы отметили 10-летие нашего клуба. Сейчас в клубе "Оджаг Спорт", наряду с различными гимнастическими дисциплинами, проходят занятия и по другим видам спорта - это хоккей на льду, фигурное катание, плавание", - сказала Бакарова.

Представление "Ocağın Novruz bayramı" стало прекрасным подарком зрителям в преддверии праздника. Вначале гостей поприветствовали традиционные персонажи Новруза - Бахар гызы (Девушка Весна), Кёса и Кечал, которые подарили много радостных моментов публике, особенно юным зрителям. Кёса и Кечал соревновались друг с другом в остроумии, задавали зрителям вопросы о деятельности клуба "Оджаг Спорт" и дарили подарки тем, кто давал правильный ответ. Кёса также решил попробовать свои силы на гимнастических снарядах - он забрался на батут и хотел выполнить несколько элементов. Однако как правильно нужно делать сальто на батуте показали талантливые воспитанники клуба.

В ходе представления прозвучали прекрасные образцы музыкальной культуры Азербайджана, были исполнены национальные танцы, показаны номера, сочетающие в себе хореографические и гимнастические элементы. Гимнасты, тренеры клуба продемонстрировали не только свои спортивные таланты, но и актёрское мастерство. На мероприятии царила атмосфера дружбы, веселья, радости. Клуб "Оджаг Спорт" подарил собравшимся прекрасное представление, которое никого не оставило равнодушным. В завершение перед зданием Бакинского Олимпийского спортивного комплекса был зажжен праздничный костер, который собрал вокруг себя всех участников и гостей мероприятия.

Отметим, что 30 сентября 2009 года праздник Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. 24 февраля 2010 года Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию "Международный день Новруз", согласно которой 21 марта является Международным днем праздника Новруз.