Подготовка подразделений инженерного обеспечения всегда в центре внимания - минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Подготовка подразделений инженерного обеспечения всегда находится в центре внимания.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

"В современном общевойсковом бою инженерное обеспечение организуется с целью создания благоприятных условий для выполнения боевых задач маневренными подразделениями, повышения уровня их защиты от средств поражения, а также с целью нанесения противнику потерь за счет инженерных боеприпасов и затруднения его действий, поэтому подготовка личного состава подразделений инженерного обеспечения всегда должна быть на высоком уровне", - говорится в сообщении.

Отмечено, что основное внимание на проводимых занятиях, совещаниях и учениях уделяется совершенствованию теоретических знаний личного состава, а также закреплению его практических навыков. В ходе практических занятий в центре внимания постоянно находится выполнение таких задач, как инженерная разведка, сооружение инженерных заграждений, открытие проходов в заграждениях и завалах, разминирование территории и объектов и т.д.

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