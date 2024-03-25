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Стала известна дата начала продаж билетов на автобусные рейсы в Карабах на апрель

Общество Материалы 25 марта 2024 14:07 (UTC +04:00)
Стала известна дата начала продаж билетов на автобусные рейсы в Карабах на апрель

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Билеты на регулярные автобусные рейсы на апрель, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана на освобожденные от оккупации территории, поступят в продажу 27 марта в 11:00.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, пассажиры могут онлайн приобрести билеты посредством портала www.yolumuzqarabaga.az.

"Чтобы купить билет необходимо ввести в систему данные документа, удостоверяющего личность. Билет может быть использован только гражданином, который будет идентифицирован по удостоверению личности", - говорится в сообщении.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты в освобожденные от оккупации территории были запущены 24 января 2022 года. На сегодня выполнено 707 рейсов, 28 754 пассажира посетили освобожденные от оккупации территории.

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