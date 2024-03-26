Счастлива, что завоевала лицензию на Олимпийские игры – азербайджанская гимнастика Сельджан Махсудова

БАКУ /Trend/ - Счастлива, что завоевала лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Об этом сказала Trend член сборной Азербайджана по прыжкам на батуте – гимнастка Сельджан Махсудова, комментируя завоевание олимпийской лицензии.

"Это первая лицензия, завоеванная в прыжках на батуте в истории азербайджанской гимнастики. Мы с главным тренером сборной - Владимиром Шуликином вписали свои имена в историю азербайджанской гимнастики. С того дня, как я начала заниматься прыжками на батуте, мечтала принять участие в Олимпийских играх. Еще тогда поставила себе эту цель. И я мечтала, и тренер очень хотел, чтобы его спортсменка участвовала в Олимпийских играх. И мы этого добились!", - отметила гимнастка.

Сельджан Махсудова надеется, что своим успехом придала мотивацию другим азербайджанским гимнастам, и в будущем они добьются высоких результатов в спорте.

"Совсем скоро приму участие в чемпионате Европы, меня видят в числе медалистов этих соревнований. Надеюсь, перед участием в Олимпийских играх, я завоюю еще один титул", - добавила она.

Напомним, член сборной Азербайджана по прыжкам на батуте – гимнастка Сельджан Махсудова завоевала лицензию на Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Это первая лицензия, завоеванная в прыжках на батуте в истории азербайджанской гимнастики.

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