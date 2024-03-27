В праздничные дни в Азербайджане перевезено более 64 тысяч пассажиров

БАКУ /Trend/ - В праздничные дни удобно и безопасно в пункты назначения доставлено более 64 тысяч пассажиров.

Как сообщили в среду Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, в преддверии праздника Новруз и в праздничные дни в целях обеспечения населения качественными и устойчивыми транспортными услугами по указанию агентства все автовокзалы и автостанции страны с 18 по 26 марта работали в усиленном режиме.

Если в обычные дни из Бакинского международного автовокзального комплекса на рейс выходило около 200 автобусов, то в указанные даты на линии было выпущено более 150 дополнительных автобусов, организовано более 240 дополнительных рейсов.

Всего же в преддверии праздников и в праздничные дни было выполнено 2 416 рейсов, удобно и безопасно доставлено 64 тысячи 296 пассажиров.

Специально контролировались интервалы движения автобусов на маршрутах, соблюдение водителями правил безопасности при перевозке пассажиров. Билеты можно было приобрести в кассах автовокзала заранее и ежедневно, а также онлайн через портал /https://biletim.az.

С 18 по 27 марта 13 тысяч 288 пассажиров, используя возможности портала и мобильного приложения "biletim.az", осуществили свои поездки. Потребность пассажиров, перевезенных из Баку в регионы и в обратном направлении, полностью удовлетворена.

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