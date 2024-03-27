Баку передал Ташкенту двух граждан Узбекистана, задержанных в Азербайджане - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - Ходатайства Генеральной прокуратуры Узбекистана в отношении объявленных в международный розыск граждан Республики Узбекистан Хасанова Сиявуша Халимовича, 1985 года рождения и Абдурахимова Сарвара Камолитдин оглу, 1990 года рождения были удовлетворены.

Об этом в среду Trend сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Сиявуш Хасанов и Сарвар Абдурахимов, объявленные в международный розыск по обвинению в мошенничестве, 6 марта текущего года были задержаны в Международном аэропорту Гейдар Алиев, в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с конвенцией от 7 октября 2002 года "О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" были приняты решения об экстрадиции задержанных. Они были переданы компетентным органам Узбекистана в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана.

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