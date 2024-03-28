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Омбудсмен Азербайджана встретилась в Ханкенди с жителями армянского происхождения

Общество Материалы 28 марта 2024 12:14 (UTC +04:00)
Омбудсмен Азербайджана встретилась в Ханкенди с жителями армянского происхождения

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В рамках своего мандата Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики уделяет внимание вопросам обеспечения прав и свобод каждого гражданина, независимо от национальности, религии, языка, расы и другой принадлежности, проживающего в Азербайджане.

Как сообщили в четверг Trend в Аппарате омбудсмена, Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева встретилась в городе Ханкенди с жителями армянского происхождения, а также посетила приют, созданный министерством труда и социальной защиты для уязвимых групп населения.

"С.Алиева поинтересовалась состоянием обеспечения прав и свобод жителей армянского происхождения, находящихся в приюте, а также пользующихся услугами за его пределами, подробно проинформировала о полномочиях омбудсмена. Кроме этого, был проведен мониторинг продовольственного обеспечения и социальных услуг, предоставляемых жителям психологами и социальными работниками.

Были заслушаны обращения принятых лиц, и они выразили удовлетворение проявляемым отношением, созданными условиями.

Во время посещения, учреждению были представлены плакаты, содержащие информацию о "916" - круглосуточном колл-центре омбудсмена", - сообщили в Аппарате омбудсмена.

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