В Азербайджане установлено требование к цвету транспортных средств, используемых при регулярных пассажироперевозках

БАКУ /Trend/ - Цвет автотранспортных средств, используемых для регулярных междугородних (межрайонных) пассажирских перевозок, должен быть белым, автотранспортных средств, используемых для внутригородских (внутрирайонных) пассажирских перевозок - красным, а автотранспортных средств с электродвигателями, используемых для регулярных междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажирских перевозок - зеленым.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в решении Кабинета министров "Об утверждении "Требований к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению автотранспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси".

Согласно решению, установлены требования к внешнему оформлению транспортных средств, используемых в регулярных пассажирских перевозках.

На транспортных средствах, используемых для регулярных внутригородских (внутрирайонных) и междугородних (межрайонных) пассажирских перевозок, должны иметься лого, сокращенное название Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA), подведомственного министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, и номер колл-центра.

Реклама на транспортных средствах, используемых для регулярных пассажирских перевозок, должна размещаться с соблюдением требований закона Азербайджанской Республики "О рекламе".

Транспортные средства, используемые для регулярных пассажирских перевозок, должны быть оборудованы маршрутной табличкой. На ней должны быть указаны номер маршрута (за исключением международных регулярных пассажирских перевозок), а также названия начального, конечного и основного промежуточных остановочных пунктов на азербайджанском языке. Маршрутная табличка должна быть размещена на передней, задней и боковых сторонах транспортного средства.

В случаях, когда оплата проезда осуществляется по безналичному платежному инструменту, за исключением международных регулярных пассажирских перевозок, на правой стороне автотранспортных средств, используемых при регулярных пассажирских перевозках, в части, прилегающей к входной двери, должна быть размещена информация об этом.

Решение вступает в силу с 1 июля 2024 года.

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