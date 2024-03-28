В Азербайджане ряд автомобилей запрещен к использованию в качестве такси

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане автомобильные транспортные средства, срок эксплуатации которых превышает 15 лет с даты выпуска, указанной в свидетельстве о государственной регистрации, не могут быть использованы в качестве такси.

Как сообщает в четверг Trend, это нашло отражение в решении Кабинета министров "Об утверждении "Требований к техническим показателям, внутреннему и внешнему оформлению автотранспортных средств, используемых для пассажирских перевозок".

Автотранспортному средству, срок выпуска которого превышает 8 лет с даты, указанной в государственном регистрационном свидетельстве, не будет выдана пропускная карта, определяемая статьей 15.2 закона Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте".

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