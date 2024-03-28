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В Азербайджане медобследование в рамках процедуры усыновления будет бесплатным

Общество Материалы 28 марта 2024 18:54 (UTC +04:00)
В Азербайджане медобследование в рамках процедуры усыновления будет бесплатным

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию.

Как сообщает в четверг Trend, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, в "Перечень медицинских услуг, включенных в пакет услуг, и тарифы", вошло также обследование, требуемое в рамках процедуры усыновления. Таким образом, обследование в рамках этой процедуры будет бесплатным.

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