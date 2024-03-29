В Азербайджане за несоблюдение некоторых правил поведения будут введены новые штрафы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за несоблюдение правил поведения при введении режима чрезвычайной среды социального характера будут введены новые штрафы.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно проекту, за несоблюдение правил поведения при применении режима чрезвычайной среды социального характера на физических лиц будет наложен штраф в размере от ста до двухсот манатов, на должностных лиц - от трехсот до шестисот манатов, либо по обстоятельствам дела будет наложен административный арест на срок до одного месяца с учетом личности виновного, на юридических лиц - будет наложен штраф в размере от тысячи до тысячи пятисот манатов.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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