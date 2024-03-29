Не хотелось бы оказаться группе с Португалией и Испанией - главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу

БАКУ /Trend/ - Это будет очень интересный чемпионат. Сейчас все сборные усилили свою игру.

Как сообщает в пятницу Trend об этом İdman.biz заявил главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу Эльшад Гулиев.

Опытный специалист прокомментировал жеребьевку ЕВРО-2024, которая пройдет 4 апреля. По его словам, во второй корзине очень сильные соперники.

"Для того, чтобы были шансы выйти из группы, хотелось бы, чтобы попались более подходящие соперники. Это наша первая цель. Сборные во второй корзине очень сильны. Португалия и Испания - в 3 и 4-х корзинах. Не хотелось бы оказаться с ними в одной группе", - отметил Э.Гулиев.

Чемпион Европы так же рассказал про цели на континентальном первенстве.

"Матчи Азербайджанской лиги мини-футбола проходят очень хорошо. То, что чемпионат длится так долго, дает положительный результат: игроки играют каждую неделю и поддерживают форму. Это большое преимущество для нас. В конце апреля и начале мая нас ждет международный турнир в Черногории. Постараемся устранить недостатки, работая тактически и технически. Поскольку мы последние чемпионы Европы, то хотим сыграть хотя бы в финале", - добавил главный тренер сборной.

Отметим, что чемпионат Европы по мини-футболу пройдет 1-9 июня в Боснии и Герцеговине. Сборная Азербайджана попала в первую корзину для жеребьевки.

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