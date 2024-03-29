Азербайджанские гимнасты участвуют в Кубке мира серии Challenge в городе Анталья (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по мужской и женской гимнастике участвуют в Кубке мира серии Challenge в городе Анталья (Турция), сообщили в пятницу Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Кубок мира серии Challenge в Анталье проходит с 29 по 31 марта. На соревнованиях под руководством тренеров национальной сборной – Эльдара Сафарова и Ольги Баркалавы Азербайджан представляют гимнасты Мансум Сафаров, Расул Ахмедзаде, Мурад Агарзаев и Назанин Теймурова.

В качестве арбитров Азербайджан на соревнованиях представляют судьи международной категории Нихад Ширинли и Анжелла Абдуллаева.

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