Соучредителя "Toplum TV" не отпустили под домашний арест

БАКУ /Trend/ - Рассмотрено ходатайство защиты в отношении соучредителя "Toplum TV" Алескера Ахмедоглу (Мамедли) о замене выбранной меры пресечения в виде заключения под стражу домашним арестом.

Как сообщает в пятницу Trend, ходатайство защиты, поданное сегодня на процессе в Хатаинском районном суде города Баку, не было удовлетворено.

Напомним, что в отношении соучредителей "Toplum TV" Акифа Гурбанова, Алескера Ахмедоглу (Мамедли), их сотрудников и члена-основателя III Республиканской платформы Руслана Иззетли была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджана.

6 марта в офисе интернет-телевидения "Toplum TV" и еще по нескольким адресам сотрудники МВД провели операцию. В информации, распространенной МВД, указано, что сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия на основании полученной информации о деятельности группы людей в офисе, расположенном по адресу Ю.В.Чеменземинли, дом 98Б в Наримановском районе столицы, и по другим дополнительным адресам.

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