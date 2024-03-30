Оползень в Исмаиллы затруднил движение транспорта (ФОТО)

ЬАКУ /Trend/ - На автомобильной дороге Исмаиллы-Лагич произошел оползень, в результате чего оказались повреждены часть моста через реку Гирдиманчай, асфальт и земляное полотно одной полосы двухполосной дороги, передает Trend.

Вследствие оползня возникли определенные трудности для движения автотранспорта. В настоящее время разрешено движение легковых автомобилей по неповрежденной полосе дороги, однако проезд грузовиков и другого тяжелого транспорта по мосту ограничен.

Как сообщил руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, причиной оползня на дороге стали повышение уровня воды в реках после дождей, наблюдавшихся в последние дни, и селевой поток, который смыл часть дороги.

«Работа по устранению проблемы уже начата. На территорию привлечены живая сила и тяжелая техника. В кратчайшие сроки возникшие трудности будут устранены, а движение транспорта полностью восстановлено», – отметил он.