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Стало известно о состоянии здоровья 15 пострадавших в результате пожара в Баку

Общество Материалы 1 апреля 2024 10:54 (UTC +04:00)
Стало известно о состоянии здоровья 15 пострадавших в результате пожара в Баку

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Вчера в результате пожара в 16-этажном жилом доме на улице Гасана Алиева в Наримановском районе, в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра с легкими травмами госпитализированы 15 человек.

В понедельник в ответ на запрос Trend в Клиническом медицинском центра сообщили, что 18 из 23 пострадавших в результате пожара и госпитализированных в Клинический медицинский центр получили первичную медицинскую помощь и были выписаны домой.

"Лечение остальных 5 человек продолжается в токсикологическом отделении центра. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое",- отметили в центре.

Отметим, что вчера во многоэтажном жилом доме на улице Гасана Алиева Наримановского района города Баку вспыхнул пожар. К тушению немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной службы, Службы спасения особого риска МЧС и Бакинского регионального центра.

По предварительным данным, в шестнадцатиэтажном жилом доме сгорели электрические провода вдоль шахты.

Пожар был потушен силами МЧС в короткие сроки.

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