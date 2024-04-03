Румыния перенимает опыт Азербайджана по внедрению модели "ASAN xidmət" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с генеральным секретарем румынского правительства Мирчей Абрудяном ознакомилась с деятельностью центра "ASAN xidmət".

Как сообщает в среду Trend, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев подробно проинформировал гостей о целях создания модели "ASAN xidmət", а также о различных проектах, реализуемых в сфере государственных услуг.

Гости также ознакомились с деятельностью мобильного сервиса ASAN, колл-центра "108", Центра инкубации и акселерации "INNOLAND", Центра инновационного развития ASAN, ABAD, Bilim Bakı, ASAN TV и ASAN Radio.

Делегации также была широко представлена информация о дизайне государственных услуг и инновационных решениях, применяемых в соответствующей области.

Мирча Абрудян выразил удовлетворение тем, что ознакомился с моделью "ASAN xidmət" на месте и отметил, что в настоящее время в Румынии нет аналогичной модели в сфере государственных услуг.

Генеральный секретарь подчеркнул, что Румыния намерена в кратчайшие сроки подписать меморандум о взаимопонимании в связи с внедрением в стране практики "ASAN xidmət".

Во время визита румынский гость дал интервью ASAN TV и ASAN Radio.

Напомним, что в феврале текущего года на 11-м Всемирном саммите правительств в Объединенных Арабских Эмиратах состоялась встреча между генеральным секретарем правительства Румынии и председателем Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, на которой была достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве.

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