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Румыния перенимает опыт Азербайджана по внедрению модели "ASAN xidmət" (ФОТО)

Общество Материалы 3 апреля 2024 10:45 (UTC +04:00)
Румыния перенимает опыт Азербайджана по внедрению модели "ASAN xidmət" (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с генеральным секретарем румынского правительства Мирчей Абрудяном ознакомилась с деятельностью центра "ASAN xidmət".

Как сообщает в среду Trend, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев подробно проинформировал гостей о целях создания модели "ASAN xidmət", а также о различных проектах, реализуемых в сфере государственных услуг.

Гости также ознакомились с деятельностью мобильного сервиса ASAN, колл-центра "108", Центра инкубации и акселерации "INNOLAND", Центра инновационного развития ASAN, ABAD, Bilim Bakı, ASAN TV и ASAN Radio.

Делегации также была широко представлена информация о дизайне государственных услуг и инновационных решениях, применяемых в соответствующей области.

Мирча Абрудян выразил удовлетворение тем, что ознакомился с моделью "ASAN xidmət" на месте и отметил, что в настоящее время в Румынии нет аналогичной модели в сфере государственных услуг.

Генеральный секретарь подчеркнул, что Румыния намерена в кратчайшие сроки подписать меморандум о взаимопонимании в связи с внедрением в стране практики "ASAN xidmət".

Во время визита румынский гость дал интервью ASAN TV и ASAN Radio.

Напомним, что в феврале текущего года на 11-м Всемирном саммите правительств в Объединенных Арабских Эмиратах состоялась встреча между генеральным секретарем правительства Румынии и председателем Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, на которой была достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве.

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Румыния перенимает опыт Азербайджана по внедрению модели "ASAN xidmət" (ФОТО)
Румыния перенимает опыт Азербайджана по внедрению модели "ASAN xidmət" (ФОТО)
Румыния перенимает опыт Азербайджана по внедрению модели "ASAN xidmət" (ФОТО)
Румыния перенимает опыт Азербайджана по внедрению модели "ASAN xidmət" (ФОТО)
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