Соревнования оставили самые приятные эмоции – призер Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Соревнования Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике прошли очень хорошо и оставили самые приятные эмоции.

Об этом сказала в четверг Trend бронзовый призер 4-го Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике Лейли Гайыбли.

Юная спортсменка заняла третье место в многоборье среди гимнасток 2017 года рождения (категория А).

"Мне нравится заниматься художественной гимнастикой, и считаю, что это самый красивый вид спорта. Очень приятно, что много зрителей на трибунах, они поддерживают участниц соревнований, ободряют их. Все это придает нам уверенности перед выходом на ковер, помогает справиться с волнением", - отметила воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

По словам юной гимнастки, награды, завоеванные на соревнованиях, придают стимул развиваться дальше.

Отметим, что 4-е Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике проходит 4-6 апреля. В соревнованиях участвуют более 180 гимнасток.

Наряду с представительницами клуба "Оджаг Спорт", в соревнованиях также участвуют воспитанницы Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", отделения клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан и Олимпийского спортивного комплекса в Шагане.

Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям.

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