Равняюсь на Зохру Агамирову – призер первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Я равняюсь на азербайджанскую гимнастку Зохру Агамирову.

Об этом сказала в четверг Trend серебряный призер 4-го Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике Амина Гасанзаде.

Юная спортсменка, представляющая Дворец водных видов спорта, на соревнованиях заняла второе место в программе упражнений с булавами среди гимнасток 2016 года рождения (категория B).

"Соревнования прошли отлично, больше всего мне понравилось выступать перед большой зрительской аудиторией. Надеюсь, в дальнейшем буду показывать высокие результаты как на соревнованиях, так и в ходе тренировок, которые посещаю с огромным удовольствием. Я равняюсь на членов нашей сборной по художественной гимнастике, на Зохру Агамирову, желаю ей огромной удачи на предстоящих Олимпийских играх", - сказала она.

Отметим, что 4-е Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике проходит 4-6 апреля. В соревнованиях участвуют более 180 гимнасток.

Наряду с представительницами клуба "Оджаг Спорт", в соревнованиях также участвуют воспитанницы Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", отделения клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан и Олимпийского спортивного комплекса в Шагане.

Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям.

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