В Баку стартовал второй день соревнований Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском Олимпийском спортивном комплексе стартовал второй день соревнований 4-го Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике, сообщает в пятницу Trend.

Наряду с представительницами клуба "Оджаг Спорт", в соревнованиях участвуют воспитанницы Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", отделения клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан и Олимпийского спортивного комплекса в Шагане. В целом в соревнованиях участвуют более 180 гимнасток.

Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям – "детишки" (2017-2018 годов рождения), "малыши" (2014-2016 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2013 годов рождения), "юниорки" (2009-2010 годов рождения). Наряду с гимнастками, выступающими в индивидуальной программе, в первенстве участвуют команды в групповых упражнениях, в состав которых входят спортсменки 2017-2018, 2014-2016, 2013-2012 годов рождения.

Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике проходит 4-6 апреля.

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