Была нацелена на победу – золотая медалистка первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Я была нацелена на победу в первенстве, и очень рада, что поднялась на пьедестал почета.

Об этом сказала в пятницу Trend золотая и серебряная медалистка 4-го Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике Айлин Гезалова. Юная гимнастка заняла первое место в упражнении без предмета и второе место в индивидуальном многоборье среди участниц 2016 года рождения (категория A).

"Хотела выступить хорошо, и рада, что у меня все получилось. Подготовка к соревнованиям прошла хорошо, мы много работали над элементами, уделяли большое внимание технике работы с предметами. На первенстве большинство гимнасток имеют высокий уровень подготовки, поэтому мне необходимо было продемонстрировать свой максимум", - подчеркнула воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

Отметим, что 4-е Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике проходит 4-6 апреля. В соревнованиях участвуют более 180 гимнасток.

Наряду с представительницами клуба "Оджаг Спорт", в соревнованиях также участвуют воспитанницы Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", отделения клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан и Олимпийского спортивного комплекса в Шагане.

Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям.

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