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В Азербайджане осуществляется фишинговая кампания против граждан через мессенджеры (ФОТО)

Общество Материалы 6 апреля 2024 12:47 (UTC +04:00)
В Азербайджане осуществляется фишинговая кампания против граждан через мессенджеры (ФОТО)

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Ильгар Шабанов
Ильгар Шабанов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане осуществляется фишинговая кампания против граждан через приложения для обмена мгновенными сообщениями.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространила Служба электронной безопасности Азербайджана.

"Так, киберпреступники пересылают сообщения гражданам с обещанием прибыли, перенаправляя их по поддельным ссылкам. В указанных ссылках имеются разделы для похищения персональных данных граждан и банковских карт.

Служба электронной безопасности рекомендует гражданам не переходить по ссылкам во входящих сообщениях из неизвестных источников, не передавать противоположной стороне личные и банковские данные", - говорится в сообщении службы.

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В Азербайджане осуществляется фишинговая кампания против граждан через мессенджеры (ФОТО)
В Азербайджане осуществляется фишинговая кампания против граждан через мессенджеры (ФОТО)
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