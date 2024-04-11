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Ниджат Абасов сыграет против Видита Сантоша Гуджарати белыми фигурами

Общество Материалы 11 апреля 2024 12:18 (UTC +04:00)
Ниджат Абасов сыграет против Видита Сантоша Гуджарати белыми фигурами

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - В Торонто продолжается турнир претендентов по шахматам.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, сегодня состоятся партии седьмого тура. Ниджат Абасов белыми фигурами сыграет против Видита Сантоша Гуджарати.

Азербайджанский гроссмейстер уступил в двух предыдущих турах и ему надо постараться выправить свое положение.

После шести туров он на седьмом месте (в его активе 1,5 балла).

Седьмой тур
Ниджат Абасов - Видит Сантош Гуджарати
Хикару Накамура - Ян Непомнящий
Фабиано Каруана - Рамешбабу Праггнанандха
Алиреза Фирузджа - Доммараджу Гукеш

Турнирное положение:
1-2. Гукеш, Непомнящий - по 4 очка
3-4. Каруана, Праггнанадха - по 3,5
5-6. Накамура, Видит - по 3.
7-8. Абасов, Фирузджа - по 1,5.

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