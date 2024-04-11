Ниджат Абасов сыграет против Видита Сантоша Гуджарати белыми фигурами

БАКУ /Trend/ - В Торонто продолжается турнир претендентов по шахматам.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, сегодня состоятся партии седьмого тура. Ниджат Абасов белыми фигурами сыграет против Видита Сантоша Гуджарати.

Азербайджанский гроссмейстер уступил в двух предыдущих турах и ему надо постараться выправить свое положение.

После шести туров он на седьмом месте (в его активе 1,5 балла).

Седьмой тур

Ниджат Абасов - Видит Сантош Гуджарати

Хикару Накамура - Ян Непомнящий

Фабиано Каруана - Рамешбабу Праггнанандха

Алиреза Фирузджа - Доммараджу Гукеш

Турнирное положение:

1-2. Гукеш, Непомнящий - по 4 очка

3-4. Каруана, Праггнанадха - по 3,5

5-6. Накамура, Видит - по 3.

7-8. Абасов, Фирузджа - по 1,5.

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