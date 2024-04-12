Сколько лиц с инвалидностью получили средства реабилитации в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в первом квартале этого года предоставило лицам с инвалидностью 28,9 тыс. средств реабилитации.

Об этом Trend сообщили в пятницу в министерстве.

Было отмечено, что, в частности, это протезы нижних и верхних конечностей - 563, костыли и канадки - 698, слуховые аппараты - 688. Кроме того, это 1351 пара ортопедической обуви, 23 корсета и т.д.

В январе-марте средствами реабилитации были обеспечены 4,3 тысячи лиц с инвалидностью.

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