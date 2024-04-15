Азер Багиров прокомментировал матч между «Нефтчи» и «Араз-Нахчываном»

БАКУ /Trend/ - Бывший главный тренер «Араз-Нахчыван» Азер Багиров прокомментировал встречу команды с «Нефтчи», сообщает Trend.

Как сказал İdman.biz Багиров, игра началась с забитого «Нефтчи» на первой минуте гола.

39-летний тренер оценил первое испытание Эльмара Бахшиева на посту главного тренера регионального представителя. Он отметил, что у «Араз-Нахчыван» были шансы в проигранной «Нефтчи» встрече со счетом 0:3. «По ходу встречи они также заставили соперника сидеть в своей штрафной. Ход матча удалось изменить, но «Нефтчи» поменял стратегию и начал играть на контратаках. У «Араз-Нахчыван» были шансы. Если бы они могли использовать эти эпизоды, результат мог бы быть другим», - сказал Багиров.

Он также прокомментировал матч между «Карабахом» и «Сабахом», завершившийся со счетом 2:3:

«Матч получился очень интересным для болельщиков. Было много голов, была интенсивность. Я не ожидал, что «Карабах» проиграет. По крайней мере, я думал, что будет ничья», - сказал специалист.

По его словам, одним из самых интересных матчей тура стал матч между «Габалой» и «Туран Товузом» (1:2).

"Камбек «Туран Товуза» был интересным. Говорят, что вратарь ошибался в эпизодах с пропущенными голами товузцев. Но я так не думаю. Кристоф Атангана спасал команду во многих эпизодах. Центр поля, позиции под номерами «6» и «8» стали основной причиной поражения «Габалы». Эти позиции были слабыми в плане обороны», - сказал Багиров.

Отметим, что «Карабах» лидирует с 72 очками после 30 туров. «Нефтчи» занимает второе место с 47 баллами, «Зира» - третье, отставая на одно очко.

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