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В Верховном Меджлисе Нахчывана произведены новые назначения

Общество Материалы 15 апреля 2024 17:08 (UTC +04:00)
В Верховном Меджлисе Нахчывана произведены новые назначения

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Верховном Меджлисе Нахчыванской Автономной Республики произведены новые назначения, сообщает Trend.

Согласно распоряжению заместителя председателя Верховного Меджлиса Анара Ибрагимова, Фирудин Мамедов назначен заведующим сектором бюджетного контроля отдела экономических вопросов Аппарата Верховного Меджлиса.

Другим распоряжением Рамзи Ибрагимов назначен заведующим сектором печати и связей с общественностью Аппарата Верховного Меджлиса.

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