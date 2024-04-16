БАКУ /Trend/ - В городе Ханкенди обнаружены боеприпасы и средства связи.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило МВД Азербайджана.

Было отмечено, что в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 15 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты средства связи (2), а также 27 автоматов различных марок, один пулемет, один пистолет-пулемет, 4 пистолета, 3 винтовки, 14 боевых гранат, один гранатомет, 3 детонатора для мин, 2 снаряда, 15 пулеметных лент, 74 магазина для патронов, 3130 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

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