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Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, оказывающих помощь больным COVID-19 в Баку

Общество Материалы 16 апреля 2024 14:38 (UTC +04:00)
Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, оказывающих помощь больным COVID-19 в Баку

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Продлен срок выплаты надбавки к заработной плате медработников, оказывающих помощь больным COVID-19 в Баку.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, срок предоставления срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным коронавирусом нового типа (COVID-19), в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку, продлен со 2 апреля по 1 июля.

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