Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, оказывающих помощь больным COVID-19 в Баку

БАКУ /Trend/ - Продлен срок выплаты надбавки к заработной плате медработников, оказывающих помощь больным COVID-19 в Баку.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, срок предоставления срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным коронавирусом нового типа (COVID-19), в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных в подчинении Главного управления здравоохранения города Баку, продлен со 2 апреля по 1 июля.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!