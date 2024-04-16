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Эмин Амруллаев о школьной инфраструктуре в Ханкенди и Ходжалы

Общество Материалы 16 апреля 2024 21:29 (UTC +04:00)
Эмин Амруллаев о школьной инфраструктуре в Ханкенди и Ходжалы

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В настоящее время в городе Ходжалы, селе Малыбейли, а также в Ханкенди ведутся работы, связанные со школьной инфраструктурой.

Как сообщает Trend, об этом телеканалу AzTV сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что это комплексная работа.

"Эти меры осуществляются соответственно планам переселения населения. Наш самый большой проект в этом году - Карабахский университет, и мы с нетерпением ждем наших студентов в университете 15 сентября. Естественно, что для детей переселившихся лиц в свою очередь будет обеспечено школьное образование", - сказал Э.Амруллаев.

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