Названа сумма средств, направленных на пенсионные выплаты в Азербайджане в январе-марте 2024 года

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года на пенсионные выплаты в Азербайджане направлено 1 миллиард 613 миллионов манатов, что на 14 процентов (198 миллионов манатов) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом в среду Trend сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что в качестве следующего шага в направлении роста пенсий с 1 января 2024 года все пенсии были увеличены путем индексации на 11,2 процента в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной заработной платы за предыдущий год.

За последние три месяца было произведено 11,9 тысячи назначений пенсий, а с 2019 года, когда началось электронное назначений пенсий, через электронную систему в проактивном порядке было произведено 114 тысяч назначений пенсий.

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