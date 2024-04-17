В Азербайджане будет разработан Генплан искусственных земельных участков на Каспии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет разработан Генеральный план в связи с искусственными земельными участками на Каспии.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил руководитель аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рашад Исмаилов на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения законопроекта "О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике".

По его словам, при создании искусственных земельных участков разрешение на строительство вблизи морского побережья или на прилегающих территориях будет выдаваться Кабинетом министров Азербайджана.

Он отметил, что существуют планы по созданию искусственных земельных участков на побережье Нардарана.

Отметим, что в законопроекте определены формы создания искусственных земельных участков в части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике.

Согласно проекту, искусственный земельный участок может быть создан в азербайджанском секторе Каспийского моря на участке, выделенном из земель водного фонда, отдельным или примыкающим к прибрежной полосе, острову или другому искусственному земельному участку.

В данном случае под искусственным земельным участком понимается земельный участок, созданный в азербайджанском секторе Каспийского моря путем доставки и засыпки земли, грунта, или с использованием других методов.

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